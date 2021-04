Il Milan deve risolvere la questione rinnovi e ci sono diversi giocatori in bilico: la situazione dei calciatori in scadenza, arrivano aggiornamenti

È una buona stagione quella che sta vivendo il Milan, che può sicuramente ritenersi soddisfatto nonostante qualche scivolone di troppo. I rossoneri occupano attualmente la seconda posizione nella classifica di Serie A e fino a fine giugno erano stati anche in vetta, prima di un piccolo crollo che ha lanciato l’Inter ormai verso lo scudetto visto il distacco di ben undici punti a otto giornate dalla fine.

La compagine allenata da Stefano Pioli però non aveva come obiettivo primario quello di salire sul tetto d’Italia, ma bensì di ottenere un posto in Champions League per rialzarsi piano piano. Al momento il ‘Diavolo’ sta rispettando in pieno le aspettative ma deve comunque continuare così perché il Napoli, che occupa la quinta posizione, dista soltanto quattro punti.

Calciomercato Milan, Mandzukic out e Ibrahimovic in. Romagnoli in bilico, novità su Donnarumma

Mentre la squadra continua a pensare solo ed esclusivamente al campo per poter raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica, la società non smette di guardare al futuro e lavora soprattutto sui rinnovi dei calciatori in scadenza. Zlatan Ibrahimovic è il calciatore più vicino al prolungamento e ormai mancano soltanto gli ultimi dettagli per l’ufficialità, mentre Mandzukic è pronto a salutare visto che non è praticamente mai stato a disposizione di mister Pioli, così come riporta ‘Il Giornale’.

Per quanto riguarda Alessio Romagnoli, la situazione appare piuttosto difficile visto che non è più indispensabile e Kjaer e Tomori lo hanno quasi superato nelle gerarchie. Il suo contratto scade nel 2022 ma potrebbe esserci una partenza, perché la società non vuole pagare i 6 milioni di euro richiesti. Calhanoglu sembra destinato a restare a Milano così come Gianluigi Donnarumma, anche se per quest’ultimo si vogliono evitare decisioni frettolose.

Ecco le parole del giornalista Alfio Musmarra ai microfoni di Top Calcio 24: “Donnarumma aspetta, non ha fretta di firmare. Io credo che alla fine sarà un biennale”.