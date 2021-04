Il Milan proverà ad arrivare ad un colpo entusiasmante per rinforzare il reparto offensivo: scambio possibile in Serie A

Zlatan Ibrahimovic sarebbe ad un passo dal rinnovo contrattuale con il Milan. Ancora una stagione da protagonista per il campione svedese, che proverà a contribuire ai nuovi successi della compagine rossonera. Ma non basta: la dirigenza milanese proverà così ad arrivare ad un giovane attaccante di assoluto valore con lo stesso Ibra che gli potrà insegnare altri trucchi del mestiere. Possibile scambio in Serie A con un’idea suggestiva in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, assalto al big | Simeone lo porta in Liga

Calciomercato Milan, Vlahovic prima scelta per l’attacco

In Serie A Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, sta entusiasmando tutti a suon di gol: ancora una doppietta messa a segno contro l’Atalanta. Come svelato dalla Domenica Sportiva, l’agente del centravanti serbo classe 2000 avrebbe già incontrato le dirigenze di Roma e Milan per provare a capire se ci siano o meno i margini di una trattativa. La società rossonera sarebbe anche disposta ad inserire nell’affare il cartellino del giovane portoghese Leao, in gol contro il Parma.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, triplo annuncio | Parla Paratici!

Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il forte interessamento della Juventus con lo stesso Paratici che lo seguiva dai tempi del Partizan. Con Prandelli c’è stata una forte crescita in area di rigore trovando il gol in più occasioni: anche ieri contro l’Atalanta, con il ritorno in panchina di Iachini, è arrivato il doppio sigillo personale che però non è bastato. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Vlahovic per provare così a rinforzare il reparto offensivo di Klopp.

Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione con la possibile beffa anche alla Juventus, che segue da vicino da anni la crescita dell’attaccante serbo Vlahovic. Il classe 2000, che è esploso definitivamente negli ultimi mesi, vorrebbe così provare una nuova esperienza con il salto di qualità provando così ad imporsi a livello internazionale.