Milinkovic-Savic continua a convincere con la sua Lazio, e continua anche ad attirare corteggiatori. Attenzione alle sirene dall’estero per il centrocampista serbo, che potrebbero fare lo sgambetto alle big italiane

L’incornata di ieri di Sergej Milinkovic-Savic sull’assist di Stefan Radu (il recordman di presenze in biancoceleste), al 92esimo, ha regalato alla Lazio altri tre punti – e una gioia anche ai suoi fantallenatori. A un passo dal sogno di tornare in Champions League anche l’anno prossimo, la squadra di Simone Inzaghi, che a Verona non c’era a causa del Covid, si coccola il suo pupillo, ma le sirene per il calciomercato arrivano da ovunque. Corteggiato in Italia da Inter, Juventus e Milan, il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Capitale durante l’estate per trasferirsi tra Milano e Torino, ma non è detta l’ultima parola perché anche all’estero hanno notato le doti del ventiseienne.

Calciomercato, ‘sirene’ estere per Milinkovic | Le big di Serie A tremano

Tra il clamore per la non firma con la Fiorentina, nel 2015 a Roma, sponda Lazio, è arrivato il ‘Sergente’. Dopo un anno a fari spenti, Sergej Milinkovic-Savic ha preso per mano il centrocampo degli aquilotti e da allora non ha mai smesso di brillare. Amatissimo dai tifosi e indispensabile per Simone Inzaghi, il ventiseienne serbo è da sempre il sogno proibito di tutte le big di Serie A, che farebbero follie per portarlo dalla loro.

Juventus, Inter e Milan, infatti, non hanno mai nascosto le proprie simpatie per il centrale nato a Lleida, in Spagna, da Nikola Milinkovic e Milana Savic. Ma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le italiane non sono le uniche ad aver messo gli occhi addosso a Sergej.

Sul centrocampista della Lazio starebbero facendo un pensierino anche il Real Madrid, il Manchester United e il PSG, non le ultime arrivate insomma. A tremare, quindi, dovrebbe essere soprattutto la squadra di Inzaghi, perché in una recente intervista lo stesso Milinkovic aveva espressamente dichiarato che il suo sogno sarebbe proprio quello di giocare con i Blancos.

Alla luce di questo, e anche di un contratto che scade con i biancocelesti nel 2024, il patron Claudio Lotito potrebbe alzare l’asticella e pretendere abbastanza per portarlo via dalla Capitale. Al momento, il centrocampista serbo è valutato intorno ai 70 milioni di euro, tre dei quali dovrebbero arrivare direttamente nelle casse del Genk. Ma, appunto, potrebbero esserci degli sviluppi interessanti.

Intanto il Sergente continua a macinare gol con la sua Lazio, nella speranza di sentire anche l’anno prossimo l’inno della Champions League.