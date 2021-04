Cattive notizie per la Juventus: per l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, pronto un contratto triennale

Dopo i due stop prima con Benevento, poi con il Torino nel derby, la Juventus ha invertito la rotta contro il Napoli mercoledì, e ieri contro il Genoa, portando a casa sei punti fondamentali in ottica Champions League e, quindi, consolidando la terza posizione in classifica in Serie A. Nonostante questo, però, il futuro di Andrea Pirlo alla guida dei bianconeri resta ancora in bilico. Tra le tanti voci di calciomercato, una ha fatto preoccupare davvero il tecnico bresciano: il probabile approdo di Zinedine Zidane a Torino, ma qualcosa sembra essere cambiato anche per l’allenatore del Real Madrid.

Calciomercato, il Real Madrid vuole blindare Zidane | Juventus al palo

Anche per i Blancos le cose non stanno andando affatto male. Prima il 3-1 all’Alfredo Di Stefano contro il Liverpool ai quarti di Champions League, poi la vittoria per 2-1, sempre in casa, contro il Barcellona nel ‘Clasico’ hanno mischiato le carte in tavola, e hanno dato l’assist perfetto al patron galactico, Florentino Perez, per blindare il suo allenatore, Zinedine Zidane.

Accostato sia alla Juventus, sia alla Nazionale francese, il tecnico potrebbe diventare l’Alex Ferguson della Spagna, e quindi del Real Madrid, con la volontà del presidente di trattenerlo nella capitale iberica per altri tre anni, secondo quanto rivela ‘DefensaCentral’. Nessun altro allenatore può fare lo stesso lavoro di Zizou perché lui riesce a unire l’esperienza alla guida della squadra merengues, il suo passato da calciatore, la conoscenza tattica e, ovviamente, la capacità di gestire il gruppo.

Stando così le cose, è chiaro però che i bianconeri, che avevano pensato anche a lui per il post Pirlo, che purtroppo non sta convincendo come si sarebbero auspicati a Torino, dovranno virare su un altro nome per la successione al trono. Nella speranza, ovviamente, che dal calciomercato arrivi anche qualche innesto nei vari reparti, ma soprattutto che le cose inizino a girare come Andrea Agnelli e compagnia si aspettano. La rincorsa alla Champions League, è vero, è stata rimandata, ma per l’anno prossimo il sogno non è solo quello di giocarla, ma di vincerla.