Cristiano Ronaldo vuole sempre di più. Il campione portoghese è apparso molto nervoso durante il match contro il Genoa: infuriato, si sfoga con i pugni

Ancora una prova opaca per Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a trovare la via del gol nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa. Il campione portoghese ci ha provato in tutti i modi colpendo anche un palo, poco prima del tap-in di Alvaro Morata. Da diverso tempo è apparso molto nervoso: anche nel recupero contro il Napoli, prima del momentaneo 1-0, aveva fallito un’occasione da non lui colpendo male la palla di testa.

Juventus, Cristiano Ronaldo infuriato negli spogliatoi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, al termine della sfida si è infuriato nel post-partita prendendo letteralmente a pugni i muri all’interno dello spogliatoio bianconero. Cristiano Ronaldo vuole sempre dare il massimo e, anche da queste cose, si può notare come possa pretendere tanto dalle sue qualità.

Lo stesso Andrea Pirlo ha svelato tutta la verità nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: “Voleva fare il gol, fa parte dei campioni perché vogliono lasciare il segno sulle gare. Finita la partita era arrabbiato come capita a tanti giocatori di arrabbiarsi. È normale che uno possa avere degli attimi di nervosismo. Non credo verrà multato”. Poi ha aggiunto: “Era arrabbiato perché non è riuscito a far gol, è normale che un calciatore del suo calibro voglia sempre migliorare. I campioni devono sempre avere degli obiettivi in testa, se Ronaldo fa 35 gol vuol dire che la Juve vince le partite”.

Un giocatore totale che continua a pretendere tanto dalle sue qualità: una fame incredibile di successi e di trionfi che non si placa mai nonostante i numerosi trofei che ha conquistato nella sua ricca carriera da campione assoluto.