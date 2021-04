La Juventus comunica la negatività di Leonardo Bonucci che potrà quindi rientrare in gruppo

Andrea Pirlo ritrova il suo difensore: dopo la positività al Covid-19, Leonardo Bonucci è ufficialmente negativo dopo i due test effettuati con tampone molecolare. Pertanto l’ex Milan può terminare il suo periodo di isolamento obbligatorio e tornare in gruppo già da domani. La Juventus ritrova il proprio difensore che potrebbe già essere disponibile nella gara contro l’Atalanta.

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus: “Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center”.