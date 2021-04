Dopo il brutto infortunio in Nazionale, Nicolò Zaniolo tenta il ritorno in campo: oggi allenamenti in gruppo con la Primavera

Dal 7 settembre 2020, giorno della partita contro l’Olanda, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana ancora non è riuscito a tornare in campo. La rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, arrivata sette mesi dopo quella al ginocchio destro nella partita dei giallorossi contro la Juventus allo stadio Olimpico, ha costretto il ventunenne ai box per tutta la stagione. Non solo: negli ultimi giorni è arrivata anche la notizia che il trequartista di Paulo Fonseca non sarà presente agli Europei del 2020 con l’Italia. Qualcosa, però, sembra muoversi comunque, con tutta calma. E Zaniolo potrebbe tornare in campo a breve.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO Riccardo Cucchi: “Pirlo, la Juve non ha tempo. Ronaldo e Dybala? Ecco da chi ripartire”

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, tutti pazzi per Milinkovic | Il serbo corteggiato dalle big d’Europa

Roma, Zaniolo in gruppo con la Primavera prepara il rientro

Se non fosse bastato l’infortunio con la maglia azzurra a far spegnere qualsiasi sogno di gloria per questa stagione in cui il talento avrebbe potuto dire la sua e aiutare i compagni a conquistare di nuovo l’entrata in Champions League, il trequartista classe ’99 della Roma e della Nazionale di Roberto Mancini si è visto rallentare il rientro anche dal Covid, a cui è risultato positivo a metà gennaio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, occhi sul talento di Bielsa! Cifre e dettagli

Senza fretta, ora, Zaniolo sta però tentando di recuperare ed essere presente per gli ultimi scampoli di stagione con la sua squadra, per questo oggi si è aggregato alla Primavera di Alberto De Rossi, e ha ripreso gli allenamenti. Nei prossimi giorni, eviterà i contrasti, alternando il lavoro con i compagni alle sedute individuali, con l’obiettivo principale, però, di tornare in super forma per condurre l’Italia alla vittoria storica dei Mondiali in Qatar del 2022.