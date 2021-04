Con una nota sul sito ufficiale, il Tna, Tribunale nazionale antidoping, ha convocato per un’udienza il tecnico dell’Atalanta, Gasperini

“Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l’udienza nei confronti del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC), per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15.00″, questo quanto comunicato sul sito ufficiale del TNA in merito alla situazione del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che verrà ascoltato fra circa un mese per quanto successo con la sua squadra il 7 febbraio 2021.

LEGGI ANCHE >>>> Milan, squalifica Ibrahimovic | La decisione UFFICIALE