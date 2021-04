Inter e Juventus proveranno ad arrivare al talentuoso giocatore della Serie A, autentica sorpresa di questo campionato: c’è l’assalto totale!

La Serie A è sempre stata un buon serbatoio per le big d’Italia e non solo. Così Inter e Juventus sono sempre alla ricerca di talentuosi giocatori dalla giovane età, in grado di essere un investimento per l’immediato presente, ma soprattutto per il futuro. I due top club italiani avrebbero così messo gli occhi sulla stellina del campionato italiano, autentica sorpresa di questa Serie A.

Calciomercato Inter e Juventus, suggestione Damsgaard

Così Inter e Juventus avrebbero chiesto già informazioni alla Sampdoria per il centrocampista danese, classe 2000, Mikkel Damsgaard, che ha sorpreso tutti a suon di prestazioni sotto la gestione di Claudio Ranieri. Anche diversi club della Premier avrebbero mostrato il loro forte interesse per il talentuoso giocatore, ma il club blucerchiato non vorrebbe cederlo subito in estate posticipando il suo addio a partire dal 2022.

Il suo futuro resta più che roseo formandosi così a Genova sotto le indicazioni dell’esperto Ranieri. La Sampdoria al momento se lo coccola e non avrebbe così intenzione di cederlo in vista della prossima stagione. La società di Ferrero lo vorrebbe ancora blindare per il prossimo anno prima della sua esplosione definitiva nel calcio che conta. In questa stagione ha collezionato 30 presenze complessive totalizzando anche due gol e quattro assist vincenti.

Inter e Juventus continuano a lavorare in ottica calciomercato per arrivare a giocatori giovani dal sicuro avvenire, proprio come il centrocampista danese della Sampdoria. Sulla lista di Marotta e Paratici il suo nome è tra i più caldi in vista dei prossimi anni. Il club blucerchiato posticiperà la sua partenza per non liberarsi subito del talentuoso giocatore, che avrà un futuro più che roseo.