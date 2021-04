Calciomercato Inter, Kramaric vice Lukaku

Nel meccanismo quasi perfetto di Antonio Conte all’Inter continua a mancare un vero vice Lukaku. In estate suggestione dalla Bundesliga con l’ausilio dei croati

27 gol stagionali per Romelu Lukaku ai quali vanno aggiunti i 17 del compagno di reparto Lautaro Martinez. La coppia tra il belga e l’argentino funziona a meraviglia per la gioia di Conte, che però nelle scorse sessioni di calciomercato ha richiesto un altro centravanti in grado soprattutto di far rifiatare di tanto in tanto l’ex Manchester United. Dopo il nulla di fatto con Dzeko anche lo scorso gennaio, la prossima estate l’Inter tornerà alla carica in quella zona di campo per regalare a Conte il calciatore adatto a completare l’attacco alle spalle del duo Lukaku-Lautaro. Identikit quindi differente da Alexis Sanchez, che ha portato in dote altre qualità ad un reparto che andrebbe completato da una prima punta di ruolo, anche per affrontare col piede giusto la prossima Champions League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, idea dalla Bundesliga per l’attacco: spunta il croato Kramaric

L’Inter andrà dunque a caccia di una punta con un’idea intrigante che potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Quello tedesco è un campionato al quale i nerazzurri tendono spesso e volentieri la mano, e che anche questa volta potrebbe rivelarsi utile. Per l’attracco meneghino spunta Andrej Kramaric, qualche anno fa accostato anche al Milan, che ha messo a referto ben 19 reti in stagione tra coppe e campionato, confermando la sua grande affidabilità sottoporta.

Centravanti croato classe 1991, che vive quindi il picco della propria maturità calcistica e che potrebbe apportare anche la giusta dose di qualità ed esperienza. Kramaric per caratteristiche inoltre potrebbe fungere sia da vice Lukaku come prima punta, che da alternativa a Lautaro da seconda, per appesantire il peso specifico del reparto. Nonostante la sua grande importanza all’interno dell’Hoffenheim, il croato ha il contratto in scadenza 2022, e con un anno solo ancora in essere il suo prezzo è destinato inevitabilmente a calare. Un fattore importante inoltre potrebbe essere rappresentato dai connazionali Brozovic e Perisic, compagni di squadra in nazionale, che potrebbero dire la loro.