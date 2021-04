Ennesimo sgarbo alla Juventus: il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, piazza un colpo ai rivali del Barcellona

Con Mino Raiola protagonista della prossima finestra di calciomercato, Jorge Mendes, procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo, non può certo restare fermo a guardare. Se sul suo ‘cliente’ più importante e famoso il portoghese cercherà di raggiungere il migliore degli accordi, qualora dovesse lasciare la Juventus a fine stagione ovviamente, anche agli altri suoi assistiti riserverà lo stesso trattamento. Proprio ai bianconeri, però, Mendes potrebbe fare uno sgambetto non da poco, affidando l’erede di Miralem Pjanic ai rivali del Barcellona.

Calciomercato Juventus, Mendes piazza Ruben Neves al Barcellona

La Juventus, ormai è noto, ha bisogno di ricostruire il proprio centrocampo per la prossima stagione. Dopo il quasi annus horribilis vissuto tra eliminazione in Champions League e il decimo scudetto consecutivo che, con molta probabilità, troverà casa a Milano, sponda Inter, i bianconeri avevano messo gli occhi addosso sul mediano del Wolverhampton Wanderers, Ruben Neves. Con trenta presenze, cinque gol e un assist, il portoghese, classe 1997, continua a dimostrare di saperci sapere, specie in un campionato difficile come la Premier League.

Il suo agente, però, ha piani diversi per lui. Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, il cui futuro a Torino è tutt’altro che scontato nonostante un contratto in scadenza fra un anno, infatti, ha deciso che la destinazione ideale per il suo connazionale dovrebbe essere il Barcellona, che è in cerca di un sostituto che possa far rifiatare non solo Sergio Busquets, e che si possa considerare un erede di Miralem Pjanic, messo un po’ in ombra dalle decisioni del mister dei blaugrana, Ronald Koeman.

Il ventitreenne è considerato uno dei migliori nel suo ruolo, e anche per questo motivo il costo del suo cartellino non è certamente regalato. Al momento, infatti, Ruben Neves è valutato intorno ai 50 milioni di euro, a fronte specialmente di un contratto con gli inglesi in scadenza nel 2023. Ma potrebbero esserci sicuramente delle sorprese che potrebbe far lievitare ulteriormente il costo. Joan Laporta è avvisato, ma anche Andrea Agnelli.