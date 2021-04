Si prospetta un’estate caldissima per la Juventus in sede di calciomercato: possibile rivoluzione tra colpi in entrata e addii nella rosa

La Juventus si prepara al finale di stagione. I bianconeri cercano il piazzamento migliore possibile in Serie A, con lo scudetto ormai sfumato quasi del tutto. Dopo la clamorosa eliminazione in Champions League agli ottavi di finale, rimane solo la Coppa Italia come possibile trofeo. Gli uomini di Pirlo affronteranno l’Atalanta di Gasperini in finale, in uno scontro tutt’altro che scontato. L’obiettivo più importante, però, sarà quello di assicurarsi l’accesso alla prossima edizione della massima competizione europea, vincendo tutte le partite da qui alla fine dei giochi. La società, nel frattempo, starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione in sede di calciomercato. Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata potrebbero dire addio durante l’estate. Il tesoretto accumulato da queste eventuali cessioni potrebbe rendere possibile una vera e propria rivoluzione nella rosa. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Ronaldo ha deciso: esonero subito | Donadoni per la panchina

Calciomercato Juventus | Addio Ronaldo, Dybala e Morata: rivoluzione e doppio colpo a zero

La Juventus ha vissuto una stagione non poco travagliata. Diversi giocatori potrebbero, perciò, abbandonare la nave ed essere sostituiti da altri profili. In particolare, è possibile che dicano addio Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata. Il fuoriclasse portoghese non sarebbe convinto di proseguire il suo percorso con i piemontesi. Ha regalato più di una prestazione non all’altezza e pare non ritenga al suo livello i compagni. L’argentino, invece, ha saltato parecchie partite quest’anno e non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2022. La dirigenza starebbe pensando ad una sua cessione a breve per evitare un clamoroso addio a parametro zero. Lo spagnolo, infine, non ha convinto il club dal suo ritorno in prestito dall’Atletico Madrid e difficilmente verrà riscattato riscattato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, assalto all’esterno in Bundesliga | C’è una condizione

Questi calciatori è possibile garantiscano un guadagno rispettivamente da 30, 40 e 45 milioni di euro. Si tratterebbe, quindi, di un potenziale tesoretto da 115 milioni di euro totali. Paratici a quel punto punterebbe tutto su due colpi a costo zero in scadenza a giugno 2021: Aguero del Manchester City, che ha già annunciato l’addio ai ‘Citizens’ in estate, e Depay del Lione. Sarebbero senza dubbio rinforzi di elevato spessore per il reparto offensivo, ai quali dovremmo anche aggiungere uno tra Icardi e Kean. Entrambi in forza al PSG, l’ex Inter viene valutato intorno ai 50 milioni, mentre il giovane italiano – in prestito dall’Everton – sui 40. La Juventus studia il piano per la rivoluzione in attacco.