Il Real Madrid è pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un centrocampista che gioca in Serie A, superando la concorrenza di Juventus ed Inter

Il calciomercato entra nel vivo e le big del calcio europeo pianificano le mosse da attuare in estate. A giugno si apre una sessione con poca disponibilità economica, ma occasioni e possibilità di operazioni di certo non mancano. Tra le protagoniste è lecito aspettarsi il Real Madrid, squadra ancora in corsa per vincere campionato e Champions League. Gli spagnoli guardano con interesse alla Serie A e potrebbero soffiare un obiettivo a Juventus ed Inter.

Calciomercato, il Real Madrid punta il campione

Il Real Madrid è chiamato infatti a rinnovare una rosa che ha un’età media superiore ai 27 anni. Tra i reparti da ‘ringiovanire’ c’è il centrocampo, con mister Zidane pronto a portare in Spagna il talento di Milinkovic-Savic. Il giocatore serbo – classe 1995 – è un punto fermo della Lazio, società con la quale ha un accordo sino al 2024. La forte posizione contrattuale e l’ostacolo Lotito – presidente molto esigente in sede di mercato – rendono complicata la trattativa, ma non impossibile.

Il Real Madrid può puntare infatti sulla voglia del ragazzo di mettersi a confronto in un top club. Il centrocampista serbo ha rinnovato da poco il suo amore per la Lazio, ma non ha mai nascosto il desiderio di vestire – un giorno – la casacca ‘Blanca’. L’occasione potrebbe arrivare in estate: secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il Real è pronto a mettere sul piatto 60 milioni per Milinkovic.

Calciomercato, Juventus ed Inter beffate dal Real

Il valore di mercato si aggira sui 70-80 milioni, ma il Real spera di arrivare al suo cartellino con una cifra inferiore, forte della volontà del campione. Una trattativa che lascerebbe con il cerino in mano sia Juventus che Inter, da tempo grandi stimatori di Milinkovic. I bianconeri – più dei nerazzurri – necessitano di rinforzi a centrocampo e il serbo era nella lista dei papabili di Paratici.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma l’inserimento del Real Madrid potrebbe creare grossi problemi alle big italiane. Milinkovic, intanto, è concentrato solo sulla Lazio, con l’obiettivo di tornare in Champions con gli aquilotti e terminare al meglio una stagione che lo ha visto già protagonista di sette gol e dieci assist.