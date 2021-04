La Juventus ha deciso il futuro di Alvaro Morata: ecco la situazione tra bianconeri e Atletico Madrid riportata dai giornali spagnoli

La Juventus sembra aver deciso di puntare ancora su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha iniziato la stagione in maniera straordinaria, risultando decisivo sia in campionato che in Champions League. Poi però il suo rendimento è calato, 8 gol in campionato e 6 in Champions. Il suo ritorno in bianconero ha comunque convinto la società a credere ancora in lui per un’altra stagione.

Calciomercato Juventus, Morata verso il riscatto

La Juventus, però, non eserciterà l’opzione di acquisto dall’Atletico Madrid ma opterà per il prestito, facoltativo, di un altro anno, come riportato da ‘todofichajes’, per una cifra di 10 milioni di euro. L’eventuale acquisto a titolo definitivo la prossima estate arriverà solo qualora il club bianconero accetterà di sborsare la somma di 30 milioni di euro circa nel 2022. Il rapporto tra Morata e Pirlo è molto buono, inoltre il centravanti spagnolo rispecchia le caratteristiche cercate dal tecnico.

L’Atletico Madrid nonna mai spinto per riavere Morata e oltre a risparmiare sull’ingaggio, avrà la possibilità di investire su altri profili, più adatti alle idee del Cholo Simeone. La ‘Vecchia Signora’ non intende privarsi del centravanti ex Real Madrid, considerando anche la probabile partenza a fine stagione di Paulo Dybala che lascerà un vuoto difficilmente colmabile nel reparto offensivo.