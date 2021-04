Calciomercato Juventus, concorrenza Roma per Allegri | C'è l'offerta

Arrivano conferme sull’offerta della Roma per Massimiliano Allegri: l’allenatore toscano è anche nel mirino della Juventus

L’uomo del momento è Massimiliano Allegri, alla ricerca di una panchina e di un progetto serio dopo l’esonero dalla Juventus nel 2019. Tante sono le squadre che vorrebbero accaparrarsi il tecnico toscano, tra cui proprio quella bianconera. Ma non solo. Anche la Roma vorrebbe mettere le mani su Allegri, coi Friedkin intenzionati a ripartire da un altro allenatore invece che da Fonseca. Insomma, la lotta è serratissima e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità.

Calciomercato.it aveva raccontato tempo fa dei continui contatti tra la Roma e Max Allegri, per l’approdo del tecnico sulla panchina giallorossa. A tal proposito, è intervenuto il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘Tele Radio Stereo‘: “La domanda di Sky sulla squadra non in Champions League? Io credo che Allegri stesse ragionando sulla Roma. Fateci caso, è entrato in studio dopo che Fonseca ha lasciato lo studio. C’è stata una scelta scientifica di non mettere in studio Allegri insieme a Fonseca“.

Juventus, conferme sulla pista Roma-Allegri

Momblano ha poi confermato l’offerta della Roma: “Circa un mese e mezzo fa, fonti molto accreditate hanno parlato di un’offerta della Roma ad Allegri. L’opzione giallorossa non è inesistente. C’è un’offerta molto importante della Roma che la proprietà ha sottoposto ad allegri. ma va tenuto conto anche lo scenario delle panchine internazionali, anche se lui non ha tantissima voglia di allenare all’estero” . L’ex allenatore della Juve ritiene la rosa della Roma molto interessante, che verrebbe completata con l’acquisto di 3-4 giocatori. Il progetto dei Friedkin è interessante e verrebbe affidato ad Allegri.

Su Allegri e la Juventus, Momblano ha dichiarato: “Ci troviamo costretti a parlare di Allegri, visto che in città anche prima dell’incontro con Agnelli già girava la voce di un dialogo tra le parti. C’è stato un riavvicinamento forte, però da qui a dire che i giochi siano fatti ce ne vuole. C’è uno scenario che dobbiamo monitorare e fotografare, Allegri chiederebbe delle garanzie tecniche che non so se la Juve è in grado di garantire. Ci sono anche altre possibilità, tra cui anche la conferma di Pirlo che quoto al 30%, quindi non altissima“.