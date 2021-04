Il Milan punta allo scambio per arrivare a Vlahovic della Fiorentina in sede di calciomercato: superate Juventus e Roma

Vittoria sofferta per il Milan con il Parma. I rossoneri hanno ottenuto i 3 punti con il risultato di 1-3 allo stadio ‘Tardini’, ma hanno rischiato di farsi recuperare dagli avversari dopo il doppio vantaggio. Non ha certamente aiutato anche l’espulsione di Ibrahimovic per una presunta offesa nei confronti dell’arbitro Maresca. Ma la compagine di Pioli è risuscita a tenere a distanza per il momento le dirette concorrenti per un posto in Champions League. Sembra, invece, ormai sfumato il sogno scudetto, con l’Inter sempre più lanciata verso la conquista del principale trofeo nazionale. La società continua, inoltre, ad osservare il calciomercato ed arrivano notizie importanti a proposito di un rilevante attaccante della nostra massima serie. Superata la concorrenza di Juventus e Roma: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, colpo Vlahovic: no a Juventus e Roma

Stagione tutto sommato positiva per il Milan fino a questo momento. Il ritorno in Champions League, obiettivo primario del club, è sempre più vicino a poche giornate dal termine del campionato. Nel frattempo, la società continua a monitorare possibili occasioni in sede di calciomercato, soprattutto, in vista del nuovo probabile impegno. In particolare, Maldini starebbe pensando ad un rinforzo importante per il reparto offensivo.

Il profilo in questione è quello di Dusan Vlahovic, centravanti in forza alla Fiorentina. Il serbo sta collezionando numeri e prestazioni da grande giocatore con i viola e viene da una doppietta nel big match con l’Atalanta. I rossoneri pare abbiano superato la concorrenza di Juventus e Roma per il calciatore. Il classe 2000, infatti, avrebbe rifiutato l’ipotesi di un approdo a Torino o nella capitale e preferirebbe proseguire il suo percorso a San Siro sponda ‘Diavolo’.

Per assicurarsi il colpo, inoltre, i lombardi starebbero pensando anche di proporre uno scambio. È possibile tentino di inserire nell’affare anche il cartellino di Castillejo, che non è più centrale nel progetto tecnico di Pioli. Situazione in divenire, con il Milan che potrebbe avere in pugno il rinforzo in attacco per la prossimo stagione. Juventus e Roma dovranno, perciò, eventualmente guardare altrove.