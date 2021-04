Il Milan di Stefano Pioli, invischiato in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, è a caccia di rinforzi in vista dell’estate di calciomercato. Occhio al profilo di Nahitan Nandez, esterno destro del Cagliari di Leonardo Semplici che al momento occupa la 18esima posizione nel campionato italiano di Serie A: le ultime sui trasferimenti



Il Milan di Stefano Pioli, dopo lo stop interno contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, è tornato a respirare e ad allungare nella corsa alla prossima fase a gironi di Champions League grazie alla vittoria sul Parma di Roberto D’Aversa. I rossoneri, non senza difficoltà, hanno superato l’ostacolo rappresentato dal club ducale e consolidato la seconda posizione nel campionato italiano di Serie A nonostante le altre vittorie di tutte le dirette concorrenti.

In fondo alla classifica invece, insieme al Parma, in difficoltà c’è anche il Cagliari di Leonardo Semplici che, con il punteggio di oggi, sarebbe retrocesso e che cerca un rush finale importante per scongiurare un’ipotesi potenzialmente catastrofica per la società sarda. Fra le certezze della rosa rossoblu spicca senza dubbio il nome di Nahitan Nandez, esterno tuttofare uruguaiano che, in caso di discesa in Serie B, potrebbe anche lasciare il club. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Riccardo Cucchi: “Pirlo, la Juve non ha tempo. Ronaldo e Dybala? Ecco da chi ripartire”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, idea Milan: ritorno possibile | Arriva l’apertura!

Calciomercato Milan, idea Nandez | I dettagli dell’operazione

In quest’ottica, un giocatore delle caratteristiche di Nandez sarebbe di fondamentale importanza in sede di calciomercato per una società come il Milan di Paolo Maldini. Adatto a giocare ala destra, ma anche interno di centrocampo e terzino, l’ex Boca Juniors è molto apprezzato già dall’Inter tuttavia sarebbe il jolly che serve al Diavolo e potrebbe arrivare anche con un po’ di sconto, soprattutto se il Cagliari dovesse retrocedere al termine del campionato.

In questa stagione finora, Nandez ha collezionato 24 presenze in Serie A mettendo a segno un gol e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore ha una valutazione di mercato di circa 25 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2024.