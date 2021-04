Il Chelsea di Tuchel punta su un big del Milan e si unisce alla lunga lista di squadre sulle tracce del giovane rossonero

Forti dubbi sul futuro di Gianluigi Donnarumma che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. Fase di stallo tra le due parti a causa della distanza tra domanda e offerta. I rossoneri spingono per un contratto lungo da 8 milioni a stagione, Mino Raiola, agente del giocatore, spinge per un contratto più breve ad una cifra maggiore.

Allo stesso tempo, in caso di contratto lungo, l’agente di Donnarumma vorrebbe una via di fuga per permettere al suo assistito di andar via al mancato raggiungimento di determinati obiettivi. Il Milan deve anche guardarsi le spalle dalle tante, tantissime, squadre interessate al portiere della Nazionale. La Juventus è tra le pretendenti ma potrebbe farsi sotto solo qualora dovesse andar via Szczesny. Anche il Psg pensa al classe ’99 ma non è ancora intenzionato a scaricare Navas.

Nelle ultime ore sembra essersi inserito prepotentemente il Chelsea di Thomas Tuchel che nell’ultima sessione di mercato hanno acquistato Edouard Mendy al posto di Kepa, su volontà di Frank Lampard. L’attuale tecnico dei Blues, però, vorrebbe puntare su Donnarumma, come riportato dal ‘Sun’ ed è disposto a scaricare Mendy.