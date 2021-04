Il Parma mette a segno un colpo importante per il futuro del club: arriva i gialloblu un ex della Juventus

Il Parma continua a lottare in Serie A per raggiungere una salvezza al momento molto difficile. Infatti i ducali si trovano al penultimo posto in classifica, a ben sette punti dal Torino, che occupa il primo posto utile a rimanere nel massimo campionato pur avendo una partita in meno. Nonostante questo la società gialloblu è pronta ad investire per il futuro del club. Infatti in questi minuti arriva l’ufficialità dell’arrivo dell’ex Juventus, Javier Ribalta come nuovo Managing Director Sport.

A renderlo noto è la società stessa attraverso un comunicato ufficiale che recita: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Javier Ribalta sarà infatti il nuovo Managing Director Sport della società crociata. A lui, che inizierà la sua avventura nella nostra società a partire dal va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio oltre ai migliori auguri per la nuova esperienza”.