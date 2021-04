Champions League: il Psg elimina il Bayern Monaco e il Chelsea manda fuori il Porto

Straordinaria notte di calcio in Champions League: Psg-Bayern Monaco e Chelsea-Porto. Spettacolo puro al Parco dei Principi tra Psg e Bayern Monaco per staccare il pass per la semifinale. I parigini perdono 1-0 ma passano il turno, reduci dal 3-2 dell’andata in Germania. La decide l’ex Choupo-Moting che regala speranze al Bayern nel primo tempo ma non bastano altri 45 minuti per trovare il gol della qualificazione.

Champions League | Tabellino marcatori

La squadra di Pochettino gioca un gran bel calcio, Neymar colpisce una traversa prima e un palo poi nel primo tempo. Nel secondo il Psg ha tante occasioni con Mbappe Neymar e Di Maria ma non riesce a segnare. Ciò nonostante conquista comunque la semifinale, vendicando la sconfitta in finale della scorsa stagione. Il Chelsea perde 0-1 in casa contro il Porto che si regala una speranza con Taremi ma è troppo tardi. Il risultato basta alla squadra di Tuchel per guadagnare il pass per la semifinale, visto il 2-0 dell’andata. Tabellino marcatori:

PSG-BAYERN MONACO 0-1

40′ Choupo-Moting

CHELSEA-PORTO 0-1

90’+4 Taremi