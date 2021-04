Bundesliga, Khedira via a fine anno | L'annuncio UFFICIALE

Annuncio ufficiale da parte del club di Bundesliga che stabilisce l’addio da parte di Khedira al termine della stagione. Ecco il comunicato ufficiale e tutti i dettagli

Il termine della stagione si avvicina e i club iniziano a pianificare il calciomercato e le prospettive che lo riguardano. Attenzione all’ultima novità appena arrivata dalla Bundesliga. Rani Khedira, infatti, non giocherà più nell’Augsburg a fine campionato.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo e non solo: triplo addio choc | Le cifre

Di seguito l’annuncio ufficiale della decisione, arrivato anche sul profilo Twitter del club: “L’FC Augsburg conferma che Rani Khedira lascerà il club alla fine di questa stagione. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro e grazie per quattro anni fantastici, Rani”. Il fratello minore di Sami, che ha vestito anche la maglia della Juventus e del Real Madrid, dovrà dunque trovare una nuova sistemazione. Di seguito il tweet in questione.

ℹ️ FC Augsburg confirm that Rani Khedira will depart the club at the end of this season.

We wish you all the best in the future and thanks for four great years, Rani. pic.twitter.com/nKyJlZe2Yv

— FC Augsburg (@FCA_World) April 13, 2021