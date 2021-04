Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sulla squalifica di Zlatan Ibrahimovic: ecco per quanto mancherà al Milan

Il Milan la scorsa giornata ha battuto il Parma allo stadio Tardini per 1-3, ma a i tre punti sono arrivati a fatica. Soprattutto per l’espulsione di Zlatan Ibrahimovic da parte dell’arbitro Maresca, che ha estratto il cartellino rosso dopo alcune proteste dello svedese. Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo riguardo le giornate di squalifica per Ibra.

Di seguito, il comunicato ufficiale: “Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 5 mila euro, per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara“. Insomma, il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic per una gara. Scongiurata, dunque, la squalifica di più giornate.