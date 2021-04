Calciomercato Fiorentina, ex Juventus in panchina | Addio Gattuso

La Fiorentina ha messo nel mirino Gennaro Gattuso per la panchina: le cose, però, potrebbero cambiare. I dettagli

La prossima stagione tanti club di Serie A potrebbero cambiare il proprio allenatore. Tra questi, c’è la Fiorentina, alle prese con vari problemi. Prima l’esonero di Iachini, in favore del ritorno di Prandelli, poi l’addio di quest’ultimo per le difficoltà incontrate al suo ritorno nel mondo del calcio. Dunque, il richiamo di Iachini che potrebbe avere breve durata. Giusto il tempo di condurre la viola alla salvezza aritmetica e poi si inizierà a programmare la prossima stagione. E uno dei papabili per la panchina è Gennaro Gattuso. Ma non solo.

Fiorentina, si allontana Gattuso

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere Fiorentino‘, la Fiorentina è molto interessata a ingaggiare Marcello Lippi come nuovo direttore tecnico. Un nome che farebbe discutere e non poco i tifosi della viola, visto il passato trascorso alla Juventus. L’ex ct della nazionale italiana, potrebbe portare a Firenze il suo pupillo, Fabio Cannavaro, attualmente in Cina al Guanghzou. Il nome di Gattuso, che lascerà il Napoli a fine stagione, si allontanerebbe. Restano da capire le intenzioni del patron Commisso, che non può più sbagliare.