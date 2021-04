L’Inter starebbe già cercando il sostituto di Samir Handanovic, capitano della compagine nerazzurra: idea a sorpresa per la porta!

L’Inter è molto concentrata a trionfare in Italia. Lo Scudetto sembra ormai cosa fatta: a meno di clamorose sorprese la compagine nerazzurra porterà a casa un trofeo che mancava ormai da tanti anni in bacheca. Negli ultimi anni c’è stato il predominio della Juventus, che dovrà accontentarsi in questa stagione di veder vincere la squadra dell’ex allenatore Antonio Conte. Intanto, la dirigenza nerazzurra starebbe anche monitorando interessanti profili in vista della prossima stagione, utili a sostituire alla grande Samir Handanovic, il capitano dell’Inter che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Calciomercato Inter, idea a sorpresa per il post Handanovic

Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport” lo stesso numero uno dell’Inter vorrebbe prima trionfare con lo Scudetto per poi pensare anche ad un nuovo rinnovo. Lo stesso club nerazzurro è sempre molto attiva con i papabili sostituti in vista dei prossimi anni: Musso, Gollini, Silvestri e Cragno sono i quattro nomi sempre nel mirino dell’Inter con l’argentino in cima alla lista di Marotta.

Nelle ultime ore è spuntato fuori anche un nome a sorpresa, come Ugurcan Cakir, estremo difensore del Trabzonspor della Nazionale turca. Classe 1996, il suo profilo sarebbe finito nel mirino dell’Inter che è sempre orientata a sostituire Handanovic con un profilo più giovane e pronto per i migliori palcoscenici in Italia e in Europa.

Continua il lavoro di scouting da parte della società nerazzurra, sempre alla ricerca di profili interessanti per puntellare la rosa di Antonio Conte che, in caso di Scudetto, continuerà la sua avventura alla guida dell’Inter. Handanovic è anche pronto per un nuovo rinnovo, ma il club è pronto ad arrivare ad un profilo importante per i prossimi anni.