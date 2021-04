La Juventus si sta già muovendo per la prossima sessione di calciomercato, con un nome in particolare per rinforzare l’attacco di Pirlo: c’è la proposta per il colpaccio

Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura della sessione estiva. In tal senso, dalla Spagna, arrivano conferma sulla volontà della Juventus di puntare sul top player per la prossima stagione. Offerta biennale e duello con la big: ecco la volontà dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, colpo Aguero: c’è l’offerta

Secondo quanto riportato da Jose Alvarez di ‘El Chiringuito Tv’, la Juventus starebbe facendo sul serio per Sergio Aguero. Il ‘Kun’ ha già annunciato l’addio al Manchester City e, secondo quanto riferito, avrebbe già ricevuto un’offerta biennale dal club torinese.

In tal senso, come confermato anche da ‘Sport’, la volontà del bomber argentino sarebbe quella di approdare a Barcellona per affiancare Messi. Il procuratore di Aguero incontrerà i catalani per discutere dell’eventuale passaggio del ‘Kun’ in Catalogna,

Situazione in divenire, dunque, con la Juventus alla finestra per Aguero: saranno settimane calde per definire quella che sarà la prossima squadra pronta ad accogliere la punta argentina.