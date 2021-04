La Juventus a fine stagione snellirà la rosa e di conseguenza proverà a chiudere per un attaccante: individuato il profilo ideale

La Juventus cerca un nuovo partner da affiancare a Cristiano Ronaldo. L’acquisto di Alvaro Morata era finalizzato proprio a questo ma il risultato si è visto solo in parte, nella prima parte di stagione. Alla lunga ne lui ne Kulusevski sono stati all’altezza di sostenere il portoghese e i risultati ne hanno risentito. La Juventus sta preparando una grande rivoluzione soprattutto in attacco: Paulo Dybala quasi sicuramente lascerà Torino a fine stagione e la società ha già individuato il centravanti su cui puntare.

Calciomercato Juventus, assalto a Zapata | L’Atalanta fissa il prezzo

Dalla Spagna arrivano notizie concrete sul nuovo attaccante: secondo quando riportato da ‘donbalon.com’ si tratta di Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta e pallino della società ormai da diverso tempo. L’attaccante colombiano è nella fase cruciale della sua carriera e dopo tanti anni tra Napoli, Udinese e Atalanta, sembra che sia il momento ideale per compiere il salto verso un top club.

Considerando che il contratto di Zapata scadrà tra due anni, l‘Atalanta chiede 50 milioni circa per lasciare andare il suo attaccante che quest’anno ha siglato 16 gol tra campionato e Champions League. La Juventus è pronta a offrire ben 10 milioni di ingaggio al colombiano per convincerlo. La cessione di alcuni pezzi grossi, tra cui proprio Dybala, potrebbe sbloccare la situazione economica dei bianconeri per concretizzare l’affare Zapata.