La Juventus lavora già al calciomercato per la prossima stagione e mette nel mirino un top player del Real Madrid: offerti 11 milioni d’ingaggio

La stagione della Juventus ormai ha solamente due obiettivi. Il primo è qualificarsi per la prossima Champions League riuscendo a rimanere tra i primi quattro posti in campionato. Il secondo è portare a casa l’unico dei tre trofei in cui era impegnata nel corso della stagione, ovvero la Coppa Italia. Nel frattempo la società bianconera è già al lavoro per la rivoluzione che dovrebbe avvenire nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Tra i vari profili osservati per rinforzare la rosa per la prossima stagione, c’è anche un top player del Real Madrid. I bianconeri per convincerlo sarebbero pronti a raddoppiare il suo ingaggio qualora decidesse di sbarcare a Torino.

Calciomercato Juventus, obiettivo Casemiro: offerto il doppio dell’ingaggio del Real Madrid

Negli ultimi anni, nel calcio internazionale, ma soprattutto in quello spagnolo ovviamente, si è affermato il talento di Casemiro. Al momento il calciatore del Real Madrid è tra i centrocampisti più forti al mondo e naturalmente il suo talento fa gola a molti top club europei. Lui ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo tra i ‘Blancos’, ma secondo il sito spagnolo ‘Don Balon’, starebbero continuando ad arrivare offerte importanti da molti club.

Uno di questi sembrerebbe essere la Juventus, che a giugno effettuerà una vera e propria rivoluzione e vorrebbe puntare su top player come lui. In questa stagione il brasiliano ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 6 gol e 4 assist. In mezzo al campo è un giocatore fondamentale per la squadra di Zidane, e ha un contratto che lo lega ai ‘Blancos’ fino al 2023. Ma per convincerlo la Juventus sarebbe pronta ad offrirgli il doppio dell’ingaggio che percepisce al Real Madrid, ovvero 11 milioni di euro. Un colpo certamente difficile da mettere a segno, che però potrebbe infuocare l’estate bianconera.