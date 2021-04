Al termine della stagione, ormai vicino, la Juventus penserà al mercato Possibile scambio ‘due per uno’ in Premier League: operazione da 80 milioni

Manca ancora circa un mese al termine del campionato di Serie A e per la Juventus è tempo di lasciarsi alle spalle le prestazioni negative dei mesi di febbraio e marzo e concentrarsi sulla rincorsa verso le zone più alte di classifica. Ad oggi lo scudetto, per i bianconeri, è un’ipotesi piuttosto lontana: l’Inter domina e il distacco è considerevole. La società piemontese, al termine della stagione, tirerà le somme per provare a cambiare le cose e tornare a vincere nell’immediato in vista della nuova stagione. Uno dei punti interrogativi più grandi pende su Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha dato lo slancio che il club si aspettava di ricevere e potrebbe essere ceduto a fronte di una conveniente offerta, o inserito in un affare che possa fare comodo alla Juventus stessa.

Juventus, scambio per Pogba: valutazione da circa 80 milioni

Dalla Premier, infatti, il Manchester United non molla il sogno di riabbracciare il grande ex Ronaldo, e intanto vuole Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus, insieme all’ex Real Madrid, rappresenta uno dei punti di forza dell’organico ed ha un valore economico piuttosto elevato. I dirigenti bianconeri potrebbero proporre entrambi i calciatori, Ronaldo e Szczesny, allo United per avere in cambio Paul Pogba. Il francese non è mai uscito dai radar del club 9 volte di fila campione d’Italia, e con la formula di uno scambio ‘due per uno’ – il portiere polacco e il portoghese sono valutati complessivamente sui 70-80 milioni di euro – potrebbe tornare finalmente a Torino.

In tal modo la ‘vecchia signora’ riporterebbe in casa un vecchio pupillo, autore di annate memorabili tr ala gestione Conte e la prima targata Allegri, e che con il Manchester United non ha mai convinto. Al tempo stesso, la Premier League ritroverebbe con i ‘Red Devils’ due vecchie glorie del passato che possono dire ancora molto nel calcio europeo.