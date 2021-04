Calciomercato Milan, ritorno di fiamma in Serie A | Colpo in saldo!

Possibile ritorno di fiamma in casa Milan per un colpo in Serie A: tutte le cifre e i dettagli

Prosegue il lavoro a Milanello per il Milan di Pioli in vista del prossimo impegnato in campionato, in programma domenica alle ore 12.30 contro il Genoa di Ballardini. I rossoneri, privi di Ibrahimovic a causa del turno di squalifica confermato dal Giudice Sportivo, cercano continuità dopo il ritrovato successo di Parma. Inoltre, la squadra di Pioli potrebbe approfittare del doppio scontro diretto ai piani alti della classifica tra Napoli e Inter e Atalanta e Juventus per consolidare il secondo posto. Nel frattempo, tengono sempre banco le situazioni relative al futuro di Donnarumma e Calhanoglu, che non hanno ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo dei rispettivi contratti in scadenza a giugno. Sulla trequarti, oltre al turco, sono in bilico anche Castillejo, Hauge, che potrebbe essere ceduto in prestito, e Brahim Diaz, che potrebbe invece fare ritorno al Real Madrid. Non è dunque da escludere un possibile ritorno di fiamma per un colpo in entrata dalla Serie A: le cifre e tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Boga! Cifre e dettagli

Già accostato ai rossoneri e non solo nelle scorse sessioni di calciomercato, Jeremie Boga potrebbe tornare nel mirino di Maldini e Massara anche nella prossima estate. L’esterno del Sassuolo sta vivendo una stagione piuttosto tormentata e pesantemente condizionata da infortuni e Covid, e ha finora collezionato solo 3 gol e 2 assist in 21 presenze. La dirigenza rossonera potrebbe così approfittarne per tornare a bussare alla porta del club neroverde, cercando di strappare il 24enne ‘in saldo’.

Boga, infatti, è in scadenza di contratto nel 2022 ed in estate la sua valutazione potrebbe scendere a circa 15-20 milioni di euro. Non è dunque da escludere un possibile ritorno di fiamma per il Milan. Vi terremo aggiornati.