La Juventus guarda con interesse al prossimo calciomercato estivo che potrebbe regalare un nuovo tecnico alla squadra attualmente allenata da Pirlo: spunta il clamoroso retroscena, via libera di Florentino Perez ad Agnelli

La super sfida di Bergamo per allungare sull’Atalanta e sperare nel sorpasso al Milan. La Juventus ha chiaro davanti a sè il suo percorso in campionato, con i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ tuttavia già focalizzati sui prossimi colpi di calciomercato. Proprio in ottica mercato, dalla Spagna, arriva il clamoroso retroscena che riguarda un colpo da Madrid: c’era il via libera di Florentino Perez.

Calciomercato, Zidane alla Juventus: c’era il sì di Perez

Una serie di pessimi risultati che aveva posto in fortissimo dubbio la permanenza a Madrid di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, riporta ‘Elgoldigital.com’, è stato alcuni mesi fa ad un passo dall’esonero, con l’idea di lanciare l’ex capitano Raul Gonzalez Blanco in panchina. Adesso, dopo settimane e la rielezione che lo conferma come presidente del Real Madrid, Florentino Perez è deciso a tenersi stretto Zizou rinnovandogli il contratto fino al 2024.

Uno scenario opposto, ribaltato, rispetto a quello che avrebbe visto la Juventus riaccogliere Zidane e Perez che aveva già dato il via libera, dopo alcuni contatti, al presidente bianconero Agnelli per puntare sul transalpino per la panchina della ‘Vecchia Signora’. Un via libera che, tuttavia, non ha portato i frutti sperati da Perez, con Zidane rimasto a Madrid e la Juventus che ha continuato a puntare su Pirlo.

La Juventus è stata quindi vicinissima a riabbracciare Zidane, con il Real che aveva dato campo libero ai bianconeri per la firma del francese con la società torinese: un passato più che remoto, visto che Perez, adesso, ha tutta l’intenzione di blindare l’allenatore delle ‘Merengues’.