L’Inter la prossima estate andrà a caccia di un nuovo centrale difensivo di piede sinistro, dopo l’esperimento fallimentare con Kolarov. Torna di moda un’idea da Barcellona

L’Inter viaggia ad ampie falcate verso il titolo, poi a fine stagione dovrà ritornare in sede di calciomercato per potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Con lo scudetto all’orizzonte, il prossimo obiettivo della società meneghina è quello di alzare l’asticella anche in Champions League, dove finora il tecnico salentino a Milano ha raccolto solamente delusioni. Per farlo bisognerà allungare anche le rotazioni, in attacco così come in difesa. Oltre ad un vice Lukaku e ad un nuovo esterno sinistro di centrocampo, Marotta e soci puntano ad acquistare un altro centrale, magari di piede mancino. L’esperimento Kolarov non è andato a buon fine: il serbo ha infatti ampiamente deluso ed è finito molto presto ai margini del progetto tecnico di Conte che ora desidera un nuovo centrale sinistro. In questo senso la chance giusta potrebbe arrivare da Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, post Handanovic | Spunta il nome a sorpresa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio due per uno | Affare da 80 milioni

Calciomercato Inter, Umtiti in uscita dal Barcellona: ritorno di fiamma

Anche in casa Barcellona infatti si punta a rivoluzionare la difesa, dove oltre al giovane Eric Garcia, il club del neo presidente Laporta spera di arrivare anche ad un altro centrale di piede mancino. Un discorso che così facendo porterebbe all’inevitabile partenza di Samuel Umtiti, ormai finito ai margini del progetto Barça di Koeman, tra infortuni e un rendimento in picchiata rispetto alle prime stagioni catalane. Il francese classe 1993 ha giocato appena 13 partite totali tra coppe e campionato, mostrando un livello complessivo distante dai fasti di un tempo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, vice Lukaku dalla Bundesliga | Assist di Brozovic e Perisic

Una nuova piazza potrebbe così rilanciare le ambizioni di Umtiti, che lascerà inevitabilmente il Barcellona alla fine di questa sfortunata stagione. In questo contesto potrebbe inserirsi l’Inter che necessiterebbe proprio di un difensore di piede sinistro: il francese, nonostante le difficoltà degli ultimi 12 mesi, resta un calciatore di livello che apporterebbe esperienza internazionale in vista della prossima Champions League. Accostato nel recente passato a diversi club italiani, Umtiti in nerazzurro andrebbe a ricoprire lo slot di Kolarov, provando ad insidiare il posto di Bastoni soprattutto nelle notti europee. Il prezzo del transalpino ex Lione è inoltre in crollo rispetto al passato, rendendolo di fatto un’opzione low cost.