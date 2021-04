La Juventus resta alla finestra per il top player che sta per rompere con il club: rinnovo rifiutato, i bianconeri vigili in vista del prossimo calciomercato estivo

La sfida contro l’Atalanta sullo sfondo per la Juventus che deve consolidare il terzo posto, cercando di tallonare il Milan alle spalle dell’Inter, lanciatissima verso il tricolore. Dal campo al calciomercato, la dirigenza bianconera resta alla finestra per il top player che non rinnoverà: decisione già presa, sarà addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena da Madrid | Perez aveva detto sì!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | Ecco perché ha rifiutato la Juventus

Calciomercato Juventus, niente rinnovo: top player a zero

Un dialogo lo scorso 24 febbraio in occasione della sfida di Bergamo contro l’Atalanta, come riportato da ‘Defensa Central’, che avrebbe definitivamente decretato l’addio di Sergio Ramos al Real Madrid. Il capitano dei ‘Blancos’, alla richiesta di una risposta di Florentino Perez alla proposta di rinnovo (1-2 anni a stipendio ridotto) per pianificare la prossima stagione del Real, il difensore avrebbe dichiarato: “Fallo, pianifica la prossima stagione senza me“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un punto di rottura dal quale sarà complicato fare ritorno, con il club spagnolo che perderà Ramos a parametro zero. Alla finestra rimane vigile la Juventus insieme a diversi top club europei come il PSG, che avevano pensato già da alcune settimane all’ingaggio del 35enne.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, 80 milioni per i due big | Il tesoretto arriva da cessioni illustri

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio dal Real Madrid | Ingaggio da 11 milioni

Ramos avrebbe richiesto al Real un contratto di due o più anni, con la conferma dell’attuale ingaggio percepito (circa 12 milioni all’anno).