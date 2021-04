Calciomercato Milan, Scamacca per l'attacco | Pronto lo scambio

Il Milan sta valutando Gianluca Scamacca per il futuro del proprio attacco: la carta di Maldini si chiama Hauge

Dalla prossima estate, il Milan dovrà effettuare delle valutazioni sui propri attaccanti. Zlatan Ibrahimovic è considerato un elemento molto importante, ma ha ormai raggiunto una certa età. Paolo Maldini, direttore tecnico, deve quindi acquistare un altro attaccante per il futuro. Uno dei profili tenuti in considerazione è Gianluca Scamacca, centravanti di proprietà del Sassuolo ora in prestito al Genoa. Lo scorso gennaio per il giocatore anche la Juventus ha effettuato dei tentativi, ma tra qualche mese potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo altrove.

Milan, Hauge per arrivare a Scamacca

Gianluca Scamacca ha visto poco il campo da quand’è arrivato Davide Ballardini, che ha preferito affidarsi a Mattia Destro. Tuttavia, i nove gol stagionali tra Serie A e Coppa Italia restano un bottino interessante, a maggior ragione se segnati giocando poche gare da titolare. Il Sassuolo valuta il centravanti sui 20-25 milioni di euro, e per abbassare le pretese del club neroverde, il Milan utilizzerebbe la carta Jens Petter Hauge.

Hauge potrebbe far comodo a una squadra come il Sassuolo, che ha un gioco molto offensivo. Maldini proporrebbe il prestito per abbassare la richiesta dei neroverdi: Scamacca è un profilo ritenuto interessante, che alle spalle di Ibra può crescere molto.