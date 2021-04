Il Napoli è a caccia di un terzino sinistro per la prossima stagione: nuovo nome in Olanda

Il Napoli è a lavoro per rinforzare le face, in particolare la corsia di sinistra che quest’anno ha avuto non poche lacune. I continui infortuni di Ghoulam hanno privato il Napoli di uno dei terzini più efficienti della Serie A. L’algerino a fine stagione con tutta probabilità lascerà il Napoli e Mario Rui non convince del tutto la società.

Il Napoli ha già segnalato alcuni profili per colmare il vuoto sulla fascia sinistra e uno dei nomi caldi è quello di Federico Dimarco, terzino sinistro dell’Hellas Verona che, più che mai quest’anno, sta superando ogni tipo di aspettativa: ben 4 gol e 5 assist in campionato che hanno contributo ad attirare l’attenzione dei grandi club italiani.

Calciomercato Napoli, caccia al terzino: pista in Olanda

Dimarco, però, non è il solo terzino nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da’todofichajes.com’, il club partenopeo starebbe seguendo il classe ’99 svedese Gabriel Gudmundsson. Terzini sinistro del Groningen, squadra olandese che milita in Eredivisie.

il giovane svedese ha un contratto fino al 2022 con il club olandese, ma la cifra da sborsare per il Napoli sarebbe piuttosto conveniente, appena 3 milioni di euro per strapparlo al Groningen e alla concorrenza. Un’alternativa, sicuramente più economica, rispetto alla pista che porta a Dimarco, nonostante rappresenti un colpo azzardato vista la poca esperienza rispetto al terzino del Verona. l’idea, però, alletta il Napoli che sta monitorando il giovane Gudmundsson.