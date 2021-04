La Roma pareggia ed elimina l’Ajax staccando il pass per la semifinale di Europa League dove affronterà il Manchester United

La Roma stacca il pass per la semifinale di Europa League e compie una grande impresa contro l’Ajax. Reduce dal 2-1 dell’andata, la squadra di Paulo Fonseca riesce a tenere bene il campo e, nonostante il gol subito ad inizio secondo tempo, trova la forza per pareggiare e mettere al sicuro la qualificazione.

Europa League | Roma-Ajax 1-1: tabellino marcatori

Decisivo il gol del pareggio di Edin Dzeko che scaccia via la paura di una rimonta dell’Ajax e regala la semifinale di Europa League ai giallorossi che adesso possono davvero credere nell’impresa e riportare in alto il calcio italiano essendo l’unica squadra italiana in Europa, ma dovranno vedersela contro il Manchester United. Tabellino marcatori:

ROMA-AJAX 1-1

49′ Brobbey, 72′ Dzeko