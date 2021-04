Si infiamma la corsa per la qualificazione alla prossima fase a gironi di UEFA Champions League. Juventus e Milan sono in piena lotta per un posto nella massima competizione europea il prossimo anno. I bianconeri cercano conferme nella prima stagione di Andrea Pirlo alla guida della Vecchia Signora, mentre i rossoneri vogliono confermare una super annata che li ha avvicinati anche allo scudetto



Il campionato di Serie A non è vivo, è vivissimo! L’attuale stagione, segnata anche in questo caso dalla pandemia da COVID-19, sta vedendo l’Inter di Antonio Conte sempre più lanciata verso lo scudetto con un grande vantaggio sulla seconda classificata al momento, il Milan di Stefano Pioli che, per gran parte del campionato, ha occupato la piazza più alta del torneo. Anche la Juventus si è avvicinata alle posizioni di vertice, ma la scarsa continuità del nuovo progetto non hanno consentito alla Vecchia Signora di restare sulla scia della Beneamata.

Attualmente, la classifica del campionato italiano di Serie A recita così: Inter 74; Milan 63; Juventus 62; Atalanta 61; Napoli 59; Lazio 55 (una gara in meno); Roma 54. Le posizioni di vertice sono occupate da queste “sette sorelle” con una distanza fra il secondo e il quinto posto di soli 4 punti, quelli che separano il Milan di Stefano Pioli dal Napoli di Gennaro Gattuso.

Milan e Juventus, calendari a confronto nella corsa Champions

Il Milan di Stefano Pioli affronterà domenica il Genoa di Davide Ballardini e, sempre in casa, poi sfiderà il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Successivamente spazio al big match dell’Olimpico contro la Lazio di Inzaghi seguito dal Benevento. Nel turno del 9 maggio, ecco la super sfida contro la Juventus seguita dal pericolosissimo tris composto da Torino, Cagliari e dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Juventus domenica avrà subito lo spauracchio Atalanta al Gewiss Stadium. Tris relativamente semplice per la Vecchia Signora di Andrea Pirlo composto da Parma, Fiorentina ed Udinese. Successivamente sarà il momento del big match contro il Milan che verrà seguito dalle sfide contro Sassuolo, Inter e Bologna.