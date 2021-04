Il Milan si guarda intorno in vista del prossimo calciomercato estivo: ritorno di fiamma all’orizzonte, il tecnico scarica il centrocampista che può finire nuovamente sul taccuino di Maldini

Il match di San Siro contro il Genoa per consolidare il secondo posto e sprintare in ottica Champions League. Il Milan di Stefano Pioli potrebbe tuttavia registrare importanti novità, e con largo anticipo, sui prossimi movimenti di calciomercato. Occasione dalla Spagna: Koeman si oppone ed impone la cessione in estate: i dettagli.

Calciomercato Milan, Koeman non lo rivuole: addio Barcellona

Gli occhi del Milan in Spagna, con una possibile occasione di mercato direttamente da Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, il Barcellona ed in particolare Ronald Koeman hanno intenzione di scaricare definitivamente Carles Alena.

Il talentuoso centrocampista, partito lo scorso gennaio ed in prestito al Getafe fino a fine stagione, è quindi orientato a salutare una volta per tutte i catalani. Koeman avrebbe quindi imposto al presidente Laporta il veto al ritorno del 28enne sui cui, quindi, potrebbe tornare con forza il Milan.

Il dt Maldini aveva già sondato il terreno per l’approdo a Milanello del 28enne di Matarò che in questa stagione, in Liga, ha siglato 1 rete, con 2 assist in 16 presenze complessive.