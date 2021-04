Calciomercato Inter, Florenzi via dal PSG | Pronto lo scambio

L’Inter potrebbe mettere le mani su Alessandro Florenzi se non dovesse esserci il riscatto da parte del PSG

L’Inter è molto vicina alla conquista dello scudetto, che manca dai tempi di José Mourinho. La squadra di Antonio Conte ha un vantaggio di undici punti sul Milan, che va gestito per bene fino all’ultima giornata. Non sono ancora chiare le intenzioni del patron Suning per il prossimo mercato, soprattutto dopo i problemi economici avuti nei mesi scorsi. Tuttavia, pur impostando il mercato in modo contenuto, potrebbe arrivare un giocatore come Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma è attualmente in prestito al PSG e potrebbe tornare alla base tra un paio di mesi.

Inter, scambio per arrivare a Florenzi

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ nell’edizione di oggi, non è ancora chiaro se il PSG eserciterà o meno il riscatto per Florenzi. Il costo dell’operazione è di 9 milioni di euro, ma il jolly italiano potrebbe tornare alla Roma. A quel punto, si potrebbe fare avanti l’Inter. Per Conte è un ottimo intermedio di centrocampo, che può giocare anche sugli esterni.

Senza riscatto da parte del PSG, per arrivare a Florenzi, l’Inter potrebbe proporre uno scambio alla Roma. Ci sono diversi giocatori che potrebbero far comodo alla Roma, come Ionut Radu e Andrea Pinamonti. Ma il costo del jolly giallorosso non dovrebbe comunque essere lontano dai 9 milioni.