La Juventus lavora per il futuro di Dybala e cerca già un calciatore per rimpiazzarlo: occasione dal Liverpool

Non sono stati mesi facili quelli vissuti dalla Juventus, che dopo la rivoluzione avvenuta nella scorsa estate non è riuscita a sorprendere e ha collezionato fin troppi passi falsi che hanno compromesso la stagione con largo anticipo. I bianconeri infatti hanno già perso due obiettivi importanti come la Champions League.

Nella massima competizione europea è arrivata l’eliminazione con il Porto, squadra nettamente inferiore sulla carta, mentre in Serie A l’Inter ha ormai preso il volo ed è in vetta alla classifica con ben dodici punti in più rispetto ai bianconeri. Dopo nove anni dunque la Juventus è a un passo dall’addio allo scudetto.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: il sostituto può essere Mane

Viste le tante difficoltà riscontrate in questi mesi, la società lavora ormai da diverso tempo per programmare la nuova stagione e studia i possibili colpi da attuare in estate. Si cercano nuove occasioni di calciomercato e una di queste potrebbe arrivare dal Liverpool, visto che secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ sarebbe in partenza Mane.

I ‘Reds’ infatti sarebbero pronti a rimpiazzarlo con Dembele, per questo motivo il senegalese potrebbe tornare utile alla Juventus. I bianconeri infatti potrebbero pensare a lui per rimpiazzare Paulo Dybala, che ha un contratto in scadenza tra un anno e potrebbe partire per 50-60 milioni di euro finanziando il nuovo colpo in avanti.

Mane ha un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno, sicuramente alla portata della Juventus che potrebbe affidarsi a lui in caso di addio di Paulo Dybala.