Niente Serie A per l’attaccante del Real Madrid, che potrebbe rinnovare a breve con il club di Florentino Perez: occasione sfumata per Juventus e Milan

Sia la Juventus, sia il Milan hanno bisogno di rinnovare il parco attaccanti nella prossima finestra di calciomercato. Cattive notizie arrivano, però, dalla Spagna, nella fattispecie da ‘Marca’, che rivela che uno dei big del Real Madrid potrebbe trovare presto il rinnovo di contratto per un altro anno alla corte di Zinedine Zidane. Niente da fare, insomma, per Fabio Paratici e Paolo Maldini che contavano di strappare il campione ai Blancos.

Calciomercato Juventus e Milan, Benzema pronto al rinnovo con il Real

Arrivato a Madrid nel lontano 2009 per 36 milioni di euro, Karim Benzema, attaccante francese classe 1987, ha sempre risposto pronto alle chiamate del club di Florentino Perez, sia quando si trattava di dimostrare la sua importanza in campo, sia quando si trattata di rinnovi di contratti. Qualcosa, effettivamente, il trentatreenne l’aveva già fatta capire prima della partita contro l’Atalanta degli ottavi di finale di Champions League: “Se il presidente vuole rinnovare il mio contratto, la mia porta è aperta“, aveva detto. E così pare sia andata, secondo quanto rivela ‘Marca’ proprio oggi, e quindi fino al 2023 sarà ancora un giocatore del Real Madrid.

Per l’annuncio, però, ci sarà da aspettare, perché se con Benzema le cose sono andate tutte per il verso di giusto, i rinnovi di Luka Modric, Lucas Vazquez e Sergio Ramos ancora stentano ad arrivare. Secondo la politica del Real Madrid, infatti, i calciatori dopo i trent’anni (e tutti e quattro fanno parte di questa categoria) vengono valutati anno per anno, e quindi anche i contratti vengono proposti in base alle prestazioni in campo.

E quelle del francese, quest’anno, hanno convinto Florentino Perez ad anticipare i tempi (sarebbe entrato in scadenza nel 2022), e mettere subito numero su bianco la voglia di entrambi di continuare questo ‘matrimonio’ che dura ormai da dodici anni. Con 25 gol in 35 presenze in stagione, Benzema è stato un elemento imprescindibile per Zidane, specie nelle partite contro il Liverpool dell’andata dei quarti di finale di Champions League, sia nel ‘Clasico’ contro il Barcellona. Niente da fare, quindi, per Juventus e Milan, che dovranno virare su altri campioni in giro per l’Europa e l’Italia.