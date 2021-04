La Juventus sarà sempre la protagonista della sessione estiva di calciomercato: il club bianconero potrebbe mettere in atto un maxi affare in Spagna

Una stagione vissuta tra alti e bassi con il futuro di Andrea Pirlo, che resta sempre in bilico. La Juventus proverà a puntellare la rosa bianconera per essere così protagonista nuovamente in Champions League. E così la dirigenza torinese sarebbe già al lavoro per programmare con cura il prossimo anno con idee suggestive da mettere in atto. Le prossime settimane saranno decisive con i risultati che riuscirà a conquistare la compagine guidata dallo stesso allenatore bresciano. Lo Scudetto tornerà, a meno di clamorose sorpresa, a Milan sponda Inter, con una cavalcata da applausi della squadra di Antonio Conte. Inoltre, ci sarebbe un avversario in più anche in ottica calciomercato con il club nerazzurro pronto a duellare a distanza per obiettivi di primo livello.

Calciomercato Juventus, Rovella in Spagna: l’affare super

La Juventus potrebbe così pensare al centrocampista, Nicolò Rovella, classe 2001, lasciato in prestito al Genoa dopo averlo acquistato. L’exploit, che è avvenuto negli ultimi mesi in Serie A, ha invogliato la società bianconera a prelevarlo per poi lasciarlo crescere sempre con la maglia rossoblu. Ora il suo profilo potrebbe rivelarsi anche utile come contropartita per arrivare a giocatori di spessore, già pronto per l’immediato.

L’idea suggestiva sarebbe quella di volgere lo sguardo in casa dell’Atletico Madrid per arrivare ad uno tra Renan Lodi o Savic, due profili interessanti per rinforzare la retroguardia della Juventus. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma già in passati la dirigenza torinese li ha seguiti a lungo per poi non concretizzare l’affare.

In questo modo lo stesso club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per possibili affari importanti. Così Rovella potrebbe anche rientrare in affare super visto che il classe 2001, centrocampista anche dell’Under 21 del Ct Nicolato, è apprezzato a livello europeo per le sue qualità tecniche.

