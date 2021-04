Edinson Cavani si allontana dalla Serie A: ecco le squadre in corsa per il Matador nella prossima stagione

Il futuro di Edinson Cavani è ancora in dubbio, alla luce del suo contratto in scadenza con il Manchester United a giugno. El Matador sta disputando l’ennesima grande stagione della sua carriera e ha tagliato lo straordinario traguardo dei 350 gol con i club europei. L’uruguaiano è entrato alla perfezione negli schemi del Manchester United ma potrebbe non rimanere alla corte dei Red Devils nella prossima stagione.

Calciomercato, Serie A lontana | Le opzioni di Cavani

A fine stagione Cavani dovrà decidere il suo futuro e se prolungare di un altro anno il suo contratto, opzione presente nell’accordo stipulato con il Manchester United. Secondo le fonti raccolte da ‘calciomercato.it’ la prossima settimana ci saranno nuovi colloqui per il futuro dell’ex Napoli. Di recente Cavani è stato accostato a Juventus e Inter ma attualmente le piste plausibili sembrano essere due e non italiane.

A meno di clamorosi colpi di scena le opzioni sono o la permanenza al Manchester United con il prolungamento di contratto per un’altra stagione o il trasferimento al Boca Juniors. Le restrizioni dovute al Covid, però, potrebbero complicare la pista argentina. La decisione finale, però, spetterà al bomber uruguaiano, ma intanto lo United prepara l’assalto al sostituto.