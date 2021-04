Calciomercato Milan, addio Romagnoli | Ecco il sostituto: cifre e dettagli

Come sostituto di Alessio Romagnoli, il Milan pare stia valutando un colpo low cost: un difensore centrale dello Spezia

Il Milan è alle prese con la trattativa per il rinnovo del contratto di Alessio Romagnoli, attualmente in fase di stallo. Il capitano rossonero sembra non avere più il posto da titolare assicurato, per la crescita di Tomori e l’affidabilità di Simon Kjaer. Questo potrebbe portare a un tira e molla non indifferente con Raiola, già protagonista della diatriba per il rinnovo di Donnarumma. Il difensore centrale è in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, dovrebbe lasciare il Milan la prossima estate per evitare di andar via a zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova freccia per Pirlo | Duello col Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio per Florenzi | I dettagli

Milan, Erlic per il post-Romagnoli

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, il Milan sta valutando come post-Romagnoli, il profilo di Martin Erlic. Il difensore centrale dello Spezia, guidato dal tecnico Vincenzo Italiano, si sta affermando come una delle sorprese della Serie A. Sono 23 le presenze in stagione tra campionato e Coppa Italia, e ben due gol messi a segno con un assist. La valutazione che lo Spezia fa di Erlic è di circa 8-10 milioni di euro, e il suo procuratore Riso ha ottimi rapporto con il Milan. Un colpo che rientrerebbe perfettamente nei parametri del club rossonero per sostituire Romagnoli, considerando che il croato è un classe ’98.