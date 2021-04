Il Milan di Stefano Pioli non ha ancora blindato la qualificazione nella prossima fase a gironi di Champions League. I rossoneri, in caso di mancato accesso nella massima competizione continentale, potrebbe anche dire addio a qualche big nella rosa: stiamo parlando anche del profilo di Theo Hernandez, terzino sinistro francese fra i migliori del panorama europeo



Il Milan di Stefano Pioli deve blindare la qualificazione nella prossima fase a gironi di Champions League. I rossoneri, dopo aver passato gran parte del campionato in testa, ora devono fare i conti con la fuga dell’Inter davanti e, dietro, con le inseguitrici che cercano un posto nella massima competizione continentale la prossima stagione. Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio e, più staccata, la Roma cercano insieme al Milan la qualificazione, ma soltanto tre squadre potranno avere un posto nel calcio europeo che conta.

In caso di mancato ingresso in Champions League, il Milan potrebbe anche dover rinunciare a qualche stella della sua rosa, una su tutte quella di Theo Hernandez. Il terzino sinistro francese, arrivato dal Real Madrid, ha dimostrato in questa stagione tutto il suo valore sia a livello nazionale che internazionale e potrebbe voler disputare a prescindere la Champions League nella prossima annata. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, senza Champions via Theo | I dettagli

Theo Hernandez è finito infatti nel mirino di molti top club del calcio europeo fra i quali spiccano: il ritorno di fiamma del Real Madrid, sua ex squadra, ed il forte interesse del PSG di Mauricio Pochettino. Il giocatore francese attualmente ha una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 50 milioni di euro con un contratto fino al 2024 con il club rossonero.

In questo campionato italiano di Serie A, Theo ha collezionato 26 presenze mettendo a segno 4 gol, tutti decisivi, e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra.