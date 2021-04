L’Arsenal potrebbe perdere David Luiz in calciomercato: il difensore non ha alcuna intenzione di smettere e pensa ad un futuro in Spagna o in Serie A

Il calciomercato si avvicina e le big d’Europa iniziano a pianificare le mosse da attuare in estate. Le risorse non sono molte, ma le occasioni non mancano e c’è chi lavora per cercare di battere sul tempo la concorrenza. Sono diversi i giocatori che vanno in scadenza o altri che potrebbero essere prelevati proponendo scambi vantaggiosi. L’ultima suggestione, in ordine temporale, arriva dall’Inghilterra, con un big ai saluti.

Calciomercato Serie A, occasione David Luiz

Un esperto difensore potrebbe salutare la Premier League in cerca di nuove esperienze. Il riferimento è a David Luiz, centrale classe 1987 in scadenza con l’Arsenal. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, il giocatore avrebbe voluto rinnovare con i ‘Gunners’, ma ad opporsi sarebbe stato il suo allenatore, Arteta. Il mister vuole infatti puntare sui giovani ed in particolare su William Saliba che il prossimo anno rientrerà dal prestito.

Porte chiuse, insomma, per David Luiz, protagonista di 29 presenze stagionali e due gol. L’esperienza londinese del brasiliano potrebbe chiudersi in estate dopo due anni, ma non la carriera. Il giocatore, a 33 anni, vuole ancora dire la sua e per lui restano aperte le porte di Spagna e Italia, due nazioni nelle quali non ha ancora esperienze. La Serie A guarda con interesse all’occasione, ben sapendo che un profilo come lui garantirebbe almeno altri due-tre anni di livello ed esperienza internazionale.