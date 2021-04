La Juventus non perde di vista il sogno Haaland in vista della prossima stagione: non arrivano notizie positive, però, a questo proposito

La Juventus continua a riflettere sul futuro. Le ultime due vittorie contro Napoli, nel tanto atteso recupero, e Genoa in Serie A fanno ben sperare per quanto riguarda il finale di stagione. Ma la squadra di Pirlo deve continuare da qui alla fine a mantenere alta la guardia, visto che la qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutta da stabilire. Massima competizione europea, poi, che ha visto i bianconeri rimediare l’ennesima delusione, con la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale per mano del Porto. La società non può fare altro che pensare a decisioni importanti a proposito della rosa, considerando diverse prestazioni alquanto deludenti. In particolare, non perde di vista il sogno Erling Haaland per l’attacco, ma non arrivano novità confortanti in questo senso. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhio alla clausola di Haaland

Stagione senza dubbio negativa per la Juventus. Alla ferita profonda generata dalla nuova brutta figura nella Coppa dalle grandi orecchie, dobbiamo aggiungere la probabile perdita dello scudetto dopo nove anni di dominio assoluto. L’Inter, infatti, continua a spazzare via i suoi avversari e non sembra avere rivali all’altezza in Serie A. Rimane solo, quindi, la Coppa Italia, ma in finale ci sarà una sfidante tra le più complicate, ossia l’Atalanta. La società, vista la situazione, starebbe pensando di mettere in atto decisioni importanti riguardo al proprio gruppo squadra.

Diversi giocatori hanno regalato prestazioni alquanto deludenti e potrebbero fare le valigie in estate. Ci sarà da pensare, poi, ovviamente anche agli innesti, con una formazione che ha evidentemente bisogno di essere rinnovata e potenziata. In particolare, Paratici non perde di vista il sogno Haaland per il reparto offensivo. La stellina del Borussia Dortmund sta mettendo in mostra doti da vero fuoriclasse con i gialloneri e ha attratto l’interesse di vari top club europei.

Arriva, però, una notizia non positiva a proposito del contratto del norvegese, in scadenza a giugno 2024. Si pensava fosse presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. In realtà, stando a quanto rivela ‘Ruhr Nachrichten’, la cifra in questione sarebbe inesatta e il costo potrebbe essere significativamente più alto, superando gli 80 milioni. Ciò rende ulteriormente complicata per la ‘Vecchia Signora’ una possibile trattativa già molto difficile a prescindere. Vedremo come reagirà la Juventus nei prossimi mesi.