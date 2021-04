Serie A, scontri diretti per la volata Champions League: ecco i punti totalizzati da Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma. La classifica

Atalanta–Juventus e Napoli–Inter. I due scontri diretti in programma nel weekend apriranno la volata finale per tutti i verdetti della Serie A 2020-2021. La squadra di Conte sembra ormai avviata verso lo scudetto, mentre è sempre più equilibrata e ancora da scrivere la corsa per gli altri tre posti validi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La classifica, infatti, recita Milan, Juventus e Atalanta rispettivamente a 63, 62 e 61 punti, con Napoli (59) e Lazio (55, ma con una partita da recuperare) in agguato. Più staccata c’è anche la Roma a quota 54, che non è però ancora esclusa dalla corsa. Con una classifica così corta, decisivi saranno dunque i confronti diretti rimanenti in questo finale di stagione. A partire da Atalanta-Juve e Napoli-Inter. Ecco la classifica degli scontri diretti: dalla Juventus alla Roma, tutti i punti totalizzati finora dalle squadre in corsa per la Champions. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Volata Champions League, la classifica degli scontri diretti | Guidano Juve e Napoli

Le squadre che hanno finora raccolto più punti negli scontri diretti sono Juventus e Napoli, entrambe a quota 15, gli azzurri con una partita in più. Alla squadra di Gattuso rimane infatti il confronto con la Lazio, per un calendario più agevole rispetto alle altre concorrenti. Segue con 13 punti l’Atalanta di Gasperini, che ha però finora disputato 7 scontri diretti rispetto agli 8 della Juve e ai 9 del Napoli. 10 punti in 7 giornate per Milan e Lazio: i rossoneri devono ancora affrontare proprio i biancocelesti, la Juve e l’Atalanta, mentre la squadra di Inzaghi ha ancora in calendario, oltre ai rossoneri, i big match con Napoli e Roma.

Chiude la classifica proprio la squadra di Fonseca, che ha addirittura totalizzato solo 2 punti in 8 confronti diretti. Ecco la classifica provvisoria:

JUVENTUS 15 punti

NAPOLI 15 punti

ATA 13 punti

MILAN 10 punti

LAZIO 10 punti

ROMA 2 punti