Juventus e Inter puntano a finire al meglio la stagione in corso: nel frattempo, arriva un’offerta dalla Premier in sede di calciomercato

Due percorsi sostanzialmente diversi per Juventus e Inter in questa stagione. Entrambe le squadre hanno raccolto rilevanti delusioni in Champions League. I nerazzurri, però, stanno ottenendo grandi soddisfazioni per quanto riguarda lo scudetto. Il principale trofeo nazionale era l’obiettivo numero uno degli uomini di Conte e ora sono davvero a un passo da questo traguardo fondamentale per il prosieguo del loro cammino. I bianconeri, invece, vedono quasi interrotta un’egemonia durata ben nove lunghi anni e sono ancora in corsa solo per la Coppa Italia. Nel frattempo, le due società continuano a non perdere di vista temi legati al calciomercato. In particolare, sarebbe arrivata un’offerta interessante per il reparto offensivo dalla Premier League. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea offre Abraham

Sia Juventus, che Inter avrebbero bisogno di rinforzare il proprio attacco. I bianconeri non sono soddisfatti del rendimento di Morata dal suo ritorno dall’Atletico Madrid in prestito e potrebbero decidere di interrompere il rapporto con lo spagnolo. I nerazzurri, dal canto loro, hanno sicuramente meno problemi, ma continuano a fare i conti con l’assenza di un vero e proprio vice-Lukaku. Intanto, sarebbe arrivata un’offerta interessante da una squadra inglese. Si tratta del Chelsea di Tuchel, che pare abbia proposto ai due club italiani il cartellino di Tammy Abraham.

Il giovane talento ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e sembra non essere contento dell’impiego ottenuto dopo l’approdo del tecnico tedesco ex PSG. L’allenatore, infatti, non ripone piena fiducia nel 23enne – che ha fornito anche buone prestazioni in questa stagione – e non lo ha neanche convocato per la semifinale di Fa Cup contro il Manchester City. Il centravanti suscita non poco interesse sia in Premier, che in Europa. Vedremo se Inter e Juventus decideranno di approfittare della proposta.