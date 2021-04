Il Paris Saint-Germain mette nel mirino i due campioni del Real Madrid, in scadenza di contratto, e mette al palo Juventus e Milan

I rinnovi di contratto di Sergio Ramos e Lucas Vazquez con il Real Madrid non arrivano. Ciò che il club di Florentino Perez, infatti, ha offerto ai due spagnoli non li accontenta, che sia per i pochi anni messi sul piatto, che sia per lo stipendio non all’altezza. E quindi i due sono pronti a fare le valigie e lasciare la patria natia a parametro zero durante la prossima finestra di calciomercato. Due nomi così difficilmente troveranno difficoltà a trovare una squadra in cui potersi mettere in mostra, e infatti sono tante le richieste che sono arrivate, tra cui quelle di Juventus e Milan. In realtà, però, c’è soprattutto un club che potrebbe accontentare le loro richieste.

Calciomercato, PSG su Ramos e Vazquez | Juventus e Milan ‘derubate’

La politica aziendale del Real Madrid prevede che, una volta compiuti i trent’anni, i giocatori in rosa debbano guadagnarsi il posto anno dopo anno. Da questa scelta non sono rimasti esenti neanche il capitano Sergio Ramos e il suo compagno, anche in nazionale spagnola, Lucas Vazquez. Entrambi in scadenza, a meno di colpi coda inaspettati, quest’estate saluteranno la capitale gratis.

A volerli sono in tanti, come già detto, tra cui Juventus e Milan (e ci mancherebbe) ma, secondo quanto rivela il portale iberico ‘DonDiario’, sia il difensore centrale trentacinquenne, sia l’ala destra – che solo a luglio avrà trent’anni – sono destinati alla Francia, sponda Paris Saint-Germain. Dopo sei anni passati insieme con i Blancos, in cui hanno vinto praticamente tutto, i due uomini di Zinedine Zidane berranno il loro tè in terra cisalpina. Sì, con buona pace di Paratici e Maldini che sognavano i due colpi gratis. Gli sceicchi, insomma, sono riusciti a convincerli con contratti che Perez non aveva messo sul piatto. Ma ancora non è detta l’ultima parola.