La Juventus si prepara a salutare Paulo Dybala: grazie alla cessione dell’argentino, Paratici è pronto a mettere a segno un clamoroso doppio colpo nel prossimo calciomercato estivo

Il big match al ‘Gewiss Stadium’ contro l’Atalanta di Gasperini come prossimo scoglio per rimanere in scia al Milan. La Juventus è concentrata sul prossimo impegno di campionato anche se le attenzioni sono già, in parte, rivolte al prossimo calciomercato estivo. A salutare la Torino bianconera potrebbe essere Paulo Dybala: la cessione della ‘Joya’ regala due big a Pirlo.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: doppio colpo in attacco

Un rinnovo oltre l’attuale scadenza fissata al 30 giugno 2022 che stenta ad arrivare. La Juventus e Dybala non sono mai stato tanto lontani e il divorzio, in estate, appare come l’ipotesi più probabile. La cessione dell’ex Palermo porterebbe nelle casse della ‘Vecchia Signora’ un tesoretto da ben 50 milioni da reinvestire per rinforzare l’attacco. In tal senso, il nome caldo rimane sempre quello di Moise Kean.

La punta italiana ha stupito tutti con la maglia del PSG che vuole a tutti i costi trattenerlo dopo il prestito dall’Everton. La Juventus proverebbe a mettere sul piatto 38 milioni di euro per superare i francesi e convincere la dirigenza inglese. L’addio di Dybala, però, sarebbe colmato da un altro innesto di assoluto valore.

Si tratta di Arkadiusz Milik, già accostato con insistenza ai bianconeri in passato e che probabilmente lascerà il Marsiglia a fine stagione. Per il polacco l’offerta sarebbe di 12 milioni di euro: l’ex azzurro, insieme a Kean, possono stravolgere l’attacco della Juventus.